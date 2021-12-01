مقاتلة أمريكية تسقط خزانات الوقود في منطقة وسط المدينة في اليابان

أخبار اليابان

قالت الشرطة اليابانية ومسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية إن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف -16 أسقطت خزاني الوقود قبل أن تهبط اضطراريا في محافظة أوموري شمال شرق اليابان يوم الثلاثاء، وعُثر على أحدهما في منطقة وسط المدينة.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الحادث الذي تورط فيه مقاتل من قاعدة ميساوا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في المحافظة.

وقال مسؤولون بالوزارة إن خزانات الوقود أسقطت في بلدة فوكورا وجبل في محاولة على ما يبدو لمنع نشوب حريق أثناء هبوط اضطراري.

عثرت الشرطة على سوائل مثل الوقود والأشياء المعدنية متناثرة على طريق بالقرب من مكتب بلدة فوكورا. لم يتم العثورعلى خزان الوقود الآخر.

وهبطت الطائرة F-16 اضطراريا في مطار أوموري في مدينة أوموري، متسببة في إغلاق المدرج وإلغاء 7 رحلات تجارية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)