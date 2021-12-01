الأميرة اليابانية أيكو تحتفل بعيد ميلادها العشرين

أخبار اليابان

أتمت الأميرة اليابانية أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو العشرين من عمرها يوم الأربعاء، وبلغت سن الرشد في اليابان.

وقالت الأميرة في تعليقات مكتوبة: ”آمل أن أؤدي كل واجباتي بإخلاص بصفتي فردًا بالغًا في العائلة الإمبراطورية وأن أفعل كل ما في وسعي لمساعدة الإمبراطور والإمبراطورة“.

قالت وكالة القصر الإمبراطوري إنه بينما يلتقي أفراد العائلة الإمبراطورية عادة بالصحافة قبل بلوغ سن العشرين، من المقرر أن تعقد الأميرة أيكو مؤتمرا صحفيا في الأسبوع الثالث من شهر مارس/ آذار من العام المقبل.

وقالت في التعليقات: ”كل ما جربته حتى الآن أصبح من أصول حياتي“ ، مضيفة: ”إنني أقدر بصدق كل من شارك معي حياتي حتى الآن“.

أعربت الأميرة أيكو عن مخاوفها بشأن الأشخاص الذين يواجهون المصاعب وسط جائحة كورونا. قالت: ”قلبي يتألم لأن الكثير من الناس قد ماتوا“. وأضافت ”آمل أن تتحقق الحياة الهادئة والمزدهرة للجميع في أسرع وقت ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)