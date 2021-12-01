اليابان تبدأ في إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

أخبار اليابان

بدأت الجولة الثالثة من التطعيمات ضد فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء اليابان صباح الأربعاء.

الجرعة الثالثة المهززة من لقاح كورونا متاحة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والذين تلقوا الجرعة الثانية قبل ثمانية أشهر على الأقل من حيث المبدأ، سيتم إعطاؤها أولاً للعمال الطبيين، الذين كانوا المجموعة ذات الأولوية الأولى في برنامج التطعيم الياباني ضد فيروس كورونا لذي بدأ في فبراير/ شباط.

وسيتم إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين المسنين بداية العام المقبل.

مع وجود العالم في حالة تأهب قصوى بشأن المتحور أوميكرون، والذي تم اكتشافه أيضًا في اليابان، تأمل الحكومة اليابانية في تعزيز مناعة الناس ضد الفيروس من خلال الجرعات الإضافية.

وقال كازوهيرو أراكي، رئيس مركز طوكيو الطبي التابع لمنظمة المستشفيات الوطنية، بعد تلقيه الجرعة الثالثة، إن الجرعة الثالثة ”خطوة أولى مهمة للغاية للشعور بالأمان لموظفينا ومرضانا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)