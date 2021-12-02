آبي يقول إن حالة طوارئ في تايوان هي حالة طوارئ في اليابان

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي إن حالة طوارئ في تايوان هي حالة طوارئ بالنسبة لليابان وأيضًا للتحالف الياباني الأمريكي.

وتابع آبي عندما انضم إلى منتدى مفتوح على الإنترنت عقده مركز أبحاث تابع للقطاع الخاص في تايوان يوم الأربعاء، ”يجب ألا يكون لدى الرئيس (الصيني) شي جين بينغ سوء فهم أبدًا في إدراك ذلك“، محذرًا الصين بشدة من ضغوطها العسكرية المتزايدة على تايوان ذات الحكم الذاتي.

وفي إشارة إلى أن جزر سينكاكو وجزيرة يوناجوني، وكلاهما في محافظة أوكيناوا، جنوب اليابان، تقعان بالقرب من تايوان، قال آبي إن الغزو المسلح لتايوان سيشكل بالتأكيد خطرًا كبيرًا على اليابان.

وقال آبي: ”ستكون المغامرة العسكرية هي الطريق المؤدي إلى انتحار اقتصادي“. ”ستعاني الصين من جروح عميقة“.

وأضاف: ”علينا أن نستمر في إخبار الصين بأن السلام هو الخيار الوحيد إذا وضعت البلاد مصلحتها الوطنية أولاً“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)