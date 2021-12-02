اليابان تطلب من شركات الطيران تعليق حجوزات الرحلات الدولية بسبب أوميكرون

أخبار اليابان

طلبت وزارة النقل اليابانية من جميع شركات الطيران المشغلة لرحلات إلى اليابان عدم قبول حجوزات جديدة لمثل هذه الرحلات على الأقل حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، كجزء من الجهود المبذولة لمنع انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا الجديد.

بناءً على طلب الوزارة، توقفت شركة All Nippon Airways، يوم الأربعاء عن إجراء حجوزات للرحلات القادمة لليابان.

قد لا يتمكن اليابانيون الذين يعيشون في الخارج والذين لم يحجزوا رحلات جوية إلى اليابان من العودة إلى ديارهم في نهاية العام وعطلة رأس السنة الجديدة.

فرضت اليابان، الثلاثاء، حظرا على دخول الأجانب الجدد الوافدين من أي مكان في العالم كإجراء وقائي طارئ ضد متحور أوميكرون، الذي ينتشر على مستوى العالم.

يهدف طلب وقف الحجوزات الجديدة للرحلات القادمة لليابان إلى زيادة تشديد الضوابط الحدودية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)