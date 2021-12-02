اليابان تتراجع عن إيقاف حجوزات الطيران الجديدة

أخبار اليابان

أخطرت وزارة النقل اليابانية، الخميس، شركات الطيران بسحب طلبها بوقف قبول الحجوزات الجديدة لرحلات الركاب إلى البلاد بشكل عام.

وأصدر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تعليمات للوزارة بمراجعة الإجراء الشامل مع تزايد الانتقادات بأن التعليق سيجعل من الصعب على المواطنين اليابانيين العودة من الخارج.

أعلن الانسحاب من قبل كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء ”لقد أربكنا بعض الناس“. ”لقد أصدرت تعليمات لوزارة النقل بإعطاء اهتمامها الكامل لمطالبة المواطنين اليابانيين بالعودة إلى الوطن“.

وأوضح كيشيدا أن الطلب تم تقديمه على عجل حيث خفضت اليابان الحد الأقصى لعدد الوافدين يوميًا إلى البلاد إلى 3500 من 5000، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)