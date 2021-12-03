رئيس الوزراء الياباني يتعهد بإصدار قانون للموافقة السريعة على اللقاحات

أخبار اليابان

تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، في خطابه البرلماني القادم، بوضع قانون للموافقة السريعة على الأدوية واللقاحات، مع وضع انتشار فيروس كورونا الجديد في الاعتبار، حسبما علم يوم الخميس.

وفقًا لمسودة خطاب السياسة الذي سيتم تسليمه في جلسة برلمانية غير عادية اعتبارًا من يوم الاثنين، سيكشف كيشيدا أيضًا عن خطة لاستثمار 500 مليار ين في التطوير المحلي وإنتاج اللقاحات والأدوية.

لتسريع إجراءات الموافقة على اللقاحات والأدوية في حالات الطوارئ، تخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون لمراجعة قانون المنتجات والأجهزة الصيدلانية خلال الدورة العادية للعام المقبل التي تبدأ في يناير.

تقول المسودة إن إدارة كيشيدا ستستجيب لفيروس كورونا ”بحذر ودقة“. سيؤكد رئيس الوزراء أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي انتقاد بأن الحكومة شديدة الحذر.

سيقول كيشيدا إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت قبل استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية العادية، وأن الحكومة ستدرس الوضع بعناية دون أن تكون متفائلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)