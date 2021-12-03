زلزال قوي يهز وسط اليابان

أخبار اليابان

هز زلزال قوي وسط اليابان صباح اليوم الجمعة ، ليسجل 5 درجات أدنى، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات، في محافظة ياماناشي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة في حوالي الساعة 6:37 صباحا (9:37 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

الزلزال، الذي تم تتبعه على عمق حوالي 20 كيلومترًا في منطقة فوجي غوكو في ياماناشي، كانت قوته أقل من 5 في أوتسوكي في المحافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)