زلزال قوي يهز وسط اليابان

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هز زلزال قوي وسط اليابان صباح اليوم الجمعة ، ليسجل 5 درجات أدنى، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات، في محافظة ياماناشي، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة في حوالي الساعة 6:37 صباحا (9:37 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

الزلزال، الذي تم تتبعه على عمق حوالي 20 كيلومترًا في منطقة فوجي غوكو في ياماناشي، كانت قوته أقل من 5 في أوتسوكي في المحافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)

كارثة زلزال زلزال شرق اليابان الكبير جيجي برس