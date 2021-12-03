زلزال قوي يضرب غرب اليابان

أخبار اليابان

ضرب زلزال قوى غرب اليابان صباح اليوم الجمعة، ليسجل 5 درجات أدنى، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات، فى مدينة غوبو بمحافظة واكاياما، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.4 درجة في حوالي الساعة 9:28 صباحا (12:28 صباحا بتوقيت غرينتش).

وقالت الوكالة إن الزلزال تم تتبعه على عمق حوالي 20 كيلومترا تحت قناة كي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)