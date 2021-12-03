اليابان تجعل الكاميرات الأمنية إلزامية في عربات القطار

أخبار اليابان

تخطط وزارة النقل اليابانية لإلزام شركات السكك الحديدية بتجهيز عربات القطارات التي قدمتها حديثًا بكاميرات أمنية، في أعقاب سلسلة الحوادث الأخيرة في البلاد التي تعرض فيها ركاب القطار للهجوم.

وقالت مصادر مطلعة إن الخطة تهدف إلى منع وقوع حوادث مماثلة ومعرفة الهجوم في وقت مبكر بمجرد حدوثه.

وبحسب الوزارة، فإن نسبة عربات القطارات المزودة بكاميرات أمنية تختلف من مشغل سكك حديد إلى آخر.

لم تكن هناك كاميرا أمنية في القطار السريع التابع لشركة كيؤ المشغلة للسكك الحديدية حيث أصاب رجل 17 راكبًا عن طريق طعنهم بسكين في أكتوبر/ تشرين الأول. في الهجوم على قطار طوكيو قام الجاني أيضًا وقودًا وأشعل النار فيه. وفي أغسطس/ آب، قام رجل مسلح بسكين بالاعتداء على ركاب قطار شركة أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية في طوكيو.

وقالت المصادر إن الوزارة تدرس مراجعة مرسوم لتطبيق قانون ذي صلة لجعل تركيب الكاميرات الأمنية داخل القطارات ملزمًا للقطارات التي يتم إدخالها تشغيلها في المستقبل. التفاصيل، بما في ذلك وظائف الكاميرا الأمنية المطلوبة وخطوط القطار المحددة الخاضعة للأمر، ستناقش من قبل فريق من الخبراء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)