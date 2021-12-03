اليابان في طريقها لخفض أسعار الأدوية

أخبار اليابان

من المتوقع أن تخفض الحكومة اليابانية أسعار الأدوية في مراجعة الرسوم الطبية للعام المالي 2022 حيث أن أسعار السوق أقل بكثير من الأسعار الرسمية الحالية.

كانت الأسعار التي دفعتها المؤسسات الطبية لتجار الجملة للعقاقير أقل بنسبة 7.6٪ من الأسعار التي حددتها الدولة في المتوسط في سبتمبر/ أيلول، وفقًا لنتائج مسح لوزارة الصحة.

يوم الجمعة، أبلغت الوزارة النتائج إلى المجلس الطبي للتأمين الاجتماعي المركزي، الذي يقدم المشورة لوزير الصحة.

تؤدي المنافسة بين تجار الجملة إلى انخفاض أسعار الأدوية في السوق.

تخطط الحكومة لبدء عمل كامل لمراجعة الرسوم الطبية الرسمية، المكونة من أسعار الأدوية الرسمية والرسوم المدفوعة للأطباء والعاملين الطبيين الآخرين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)