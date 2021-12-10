اليابان تبدأ تجربة سريرية لعقار لعلاج مرض الميتوكوندريا المستعصي

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قال فريق ياباني إنه سيبدأ تجربة سريرية لعقار يحتمل أن يكون رائدًا لعلاج مرض الميتوكوندريا، وهو مرض مستعصٍ تصنفه الحكومة على أنه مرض مزمن، في يناير/ كانون الثاني 2022.

سيختبر الفريق الذي يضم الأستاذ بجامعة توهوكو تاكاكي آبي المركب، حمض الميتوكونيك 5، أو MA-5، الذي تم تطويره في عام 2015 من مادة موجودة في دماء مرضى الكلى.

الميتوكوندريا أو المتقدّرة - كما دُوّن اسمها في بعض المصادرالطبيّة العربيّة - هي عبارة عن جهازٍ صغيرٍ ومميّز، تتمثل وظيفته الرئيسية والأكثر أهمية في إنتاج وتوليد الطاقة. تنتج الميتوكوندريا جزيئات ATP التي تعتبر عملات الطاقة في الخلية، وذلك من خلال الطاقة المختزنة في الروابط الكيميائية داخل الخليّة.

تعد وظيفة الميتوكوندريا كوظيفة البطاريات حيث إنها مسؤولة عن إنتاج الطاقة في خلايا الجسم. وبناءً على الخلايا التي تشمل ميتوكوندريا منخفضة الأداء، فإن المرض يمكن أن يتسبب في الإصابة بمجموعة كبيرة من المشكلات الصحية منها التعب والضعف وعدم ممارسة التمارين الرياضية والإعاقات النمائية والنوبات والسكتات الدماغية وفقدان البصر أو السمع وصعوبات النمو والتغذية وعدم التوازن الهرموني ومشكلات خطيرة في وظائف القلب أو الكبد أو الكلى. لا يوجد علاج للمرض حتى الآن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)