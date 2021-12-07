لجنة حكومية تضع خطتين للحفاظ على خلافة إمبراطورية مستقرة في اليابان

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أصدرت لجنة حكومية يابانية تناقش سبل ضمان خلافة الإمبراطورية المستقرة يوم الاثنين الخطوط العريضة لتقرير نهائي يركز على خطتين لتأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية.

تسمح إحدى الخطتين للأعضاء الإناث بالاحتفاظ بوضعهن داخل العائلة الإمبراطورية بعد الزواج. يستخدم الآخر نظام التبني لاستعادة وضع العائلة الإمبراطورية للأحفاد الذكور في خط الأب للأفراد الذين تركوا الأسرة.

وافق أعضاء اللجنة، برئاسة أتسوشي سيكي، الرئيس السابق لجامعة كيؤ، على تجميع التقرير النهائي بحلول نهاية هذا العام.

بدأت اللجنة المناقشات في مارس/ آذار. في تقرير صدر في يوليو/ تموز، جعل الخطتين أولوية للمناقشة لمعالجة العدد المتناقص لأفراد العائلة الإمبراطورية.

أظهر تقرير يوليو/ تموز أيضًا خيارًا احتياطيًا يقوم بإجراء تغييرات على القانون لاستعادة وضع العائلة الإمبراطورية للرجال في خط الأب في العائلة الذين تركوا الأسرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)