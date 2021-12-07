كارلوس غصن: اليابان تطبق”عدالة الرهائن“ في قضيتي

أخبار اليابان

أكد الرئيس السابق لشركة نيسان موتوركارلوس غصن يوم الاثنين براءة جريغ كيلي، الذي كان مساعدًا مقربًا له ويحاكم حاليًا في اليابان بتهمة مساعدة غصن في إخفاء تعويضاته.

في حديثه في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت استضافه نادي المراسلين الأجانب في اليابان في طوكيو، قال غصن، الذي فر إلى لبنان في أواخر عام 2019 أثناء انتظار محاكمته في اليابان بسبب سوء تصرفه المالي المزعوم ”أعتقد أنه (كيلي) بريء.“

وقال غصن ”إنه يدفع ثمن ثلاث سنوات من حياته (قيد المحاكمة) واحتجازه كرهينة في اليابان“، مضيفا أن كيلي (65 عاما)، المدير التمثيلي السابق لشركة نيسان، ”ألقي القبض عليه بتهمة وهمية“.

إذا كان كيلي مذنبًا، ”فحينئذٍ يجب أن يكون العديد من اليابانيين الآخرين (الذين عملوا كمدراء تنفيذيين في نيسان) معه في السجن“، هذا ما قاله غصن، منتقدًا النظام القانوني الياباني.

قال غصن، 67 سنة، إن الوضع المالي الحالي لنيسان ”لم يعد أمرا يشغلني“.

وأضاف أنه بإبقاء طلب منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) ضده، تحاول اليابان تمديد عدالتها وهي ”عدالة الرهائن“ إلى ما وراء حدودها وأن البلاد ليست مهتمة حقا بالعدالة على الإطلاق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)