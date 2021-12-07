كيشيدا: اليابان ستتخذ قرارا مستقلا بشأن أولمبياد بكين

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الثلاثاء، إن حكومته ستقرر بشكل مستقل إجراءاتها بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، بينما قررت الولايات المتحدة مقاطعة الألعاب دبلوماسيًا.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتب رئاسة الوزراء ”سنتخذ قرارا بأنفسنا فيما يتعلق بالمصالح الوطنية بعد فحص شامل لأهمية الألعاب الأولمبية، بما في ذلك دبلوماسية بلادنا“.

في مؤتمر صحفي عقد ليلة أمس في واشنطن، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن ترسل وفدًا دبلوماسيًا إلى ألعاب بكين، مستشهدة بـ ”الإبادة الجماعية المستمرة في الصين والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان“.

وقالت إن إدارة بايدن أبلغت حلفاء الولايات المتحدة بقرارها لكنها ”ستترك لهم اتخاذ قراراتهم بأنفسهم“.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الحكومة لم تتخذ قرارًا بشأن الأمر في الوقت الحالي، بينما رفض التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حثت اليابان على أن تحذو حذوها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)