الإعلان عن أول إصابة يابانية بمتحور أوميكرون

أخبار اليابان

قال مسؤولون حكوميون يوم الثلاثاء إن الحالة الثالثة المؤكدة لمتحور أوميكرون لفيروس كورونا في اليابان لمواطن ياباني في الثلاثينيات من عمره.

هذه هي أول حالة لمتحور أوميكرون يتم تأكيدها في اليابان بين مواطنيها. وقال المسؤولون إنه لم تظهر عليه أعراض.

ووصل الرجل إلى مطار هانيدا بطوكيو يوم الأربعاء بعد أن مكث في إيطاليا. ثبتت إصابته بالفيروس عند وصوله إلى اليابان. وجد لاحقًا أنه مصاب بمتحور أوميكرون.

في اليابان، تم اكتشاف متحور أوميكرون لدى دبلوماسي في الثلاثينيات من عمره جاء من ناميبيا ورجل في العشرينات من عمره من بيرو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)