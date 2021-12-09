اكتشاف حالة رابعة مصابة بمتحور أوميكرون في اليابان

أخبار اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الأربعاء، اكتشاف إصابة رجل في الخمسينيات من عمره وصل إلى اليابان قادما من نيجيريا يوم السبت، بمتحور أوميكرون

وهي الحالة الرابعة المؤكدة للإصابة بمتحور أوميكرون في اليابان.

وقالت الوزارة إن الرجل تم عزله في مؤسسة طبية.

وبحسب الوزارة، وصل الرجل إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو بعد توقفه في الدوحة بقطر. ثبتت إصابته بالفيروس في فحص الحجر الصحي في المطار.

أكد تحليل جيني لاحق أجراه المعهد الوطني للأمراض المعدية إصابته بمتحور أوميكرون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)