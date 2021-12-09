خبراء يابانيون: متحور أوميكرون شديد العدوى

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قال رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية، الأربعاء إن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا الجديد يمكن اعتباره أكثر عدوى من السلالات الأخرى.

وقال رئيس المجلس الاستشاري تاكاغي واكيتا في الاجتماع ”حالات أوميكرون زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلالة دلتا في جنوب إفريقيا“.

أفاد هيروشي نيشيورا، الأستاذ في جامعة كيوتو وخبراء آخرون أنه في المرحلة المبكرة من تفشي أوميكرون في الدولة الأفريقية، كان عدد التكاثر الفعال، أو متوسط ​​عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمتحور من شخص واحد، 4.2 ضعف عدد التكاثر لسلالة دلتا.

قال واكيتا، الذي يرأس أيضًا المعهد الوطني للأمراض المعدية: ”قد يكون لمتغير أوميكرون قدرة معينة على التسلل عبر جهاز المناعة“. ”نحن بحاجة للاستعداد لتفشي اوميكرون في اليابان“.

في الاجتماع، دعا أعضاء المجلس الاستشاري إلى التنفيذ الشامل لإجراءات مكافحة العدوى مثل ارتداء الأقنعة والترويج المستمر للجرعات المعززة من لقاح كورونا، قائلين إن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت عن الأسبوع الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)