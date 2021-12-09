الإمبراطورة اليابانية ماساكو تحتفل بعيد ميلادها الثامن والخمسين

أخبار اليابان

أعربت إمبراطورة اليابان ماساكو عن تأثرها العميق بعد أن أكملت ابنتها الوحيدة الأميرة أيكو عامها العشربن في الأول من ديسمبر/ كانون الأول لتبلغ بذلك سن الرشد في البلاد، في بيان بمناسبة عيد ميلادها الثامن والخمسين يوم الخميس.

وقالت الإمبراطورة ماساكو، معربة عن امتنانها للشعب الياباني: ”إنني ممتنة بصدق للدعم الحار الذي قُدم لها“.

وقالت ”أشعر أن العشرين عاما كانت طويلة وعابرة“. ”إنه لأمر لا يصدق أن نعتقد أن هذه الطفلة الصغيرة، أيكو، قد بلغت بالفعل سن الرشد“.

أعربت الإمبراطورة ماساكو عن أملها في أن تستمر الأميرة أيكو في اكتساب الخبرة والوفاء بنجاح بواجباتها كعضو بالغ في العائلة الإمبراطورية.

ووصفت الإمبراطورة هذا العام بأنه ”مفجع للغاية“، مع استمرار جائحة كورونا التي تسببت في فقد العديد من الأرواح في الداخل والخارج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)