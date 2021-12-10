اليابان تدعو للتضامن العالمي لمعالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان

أخبار اليابان

دعا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى التضامن الدولي في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، في خطاب ألقاه في قمة الديمقراطية عبر الإنترنت برعاية الولايات المتحدة والتي بدأت يوم الخميس.

وقال كيشيدا في كلمة ألقاها في قمة الديمقراطية التي تستمر يومين ”من الضروري أن تتحد البلدان ذات التفكير المماثل في معالجة الإجراءات التي من شأنها تقويض القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون“. وقد جمع المؤتمر الذي استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ممثلين من حوالي 110 دولة ومنطقة.

وقال كيشيدا إن اليابان ”سترفع صوتها بحزم ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“.

وقال المتابعون إنه مع وضع انتهاكات الصين المزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في الاعتبار، فقد سلط الاجتماع الضوء بشكل فعال على التضامن مع الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تشترك في القيم العالمية.

في الخطاب، أعلن رئيس الوزراء عن خطة اليابان لتقديم حوالي 14 مليون دولار لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة للمساعدة في القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان، مثل العمل القسري والاتجار بالبشر، من سلاسل التوريد الخاصة بالشركات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)