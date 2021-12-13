اليابان تستخدم وقود الطيران المستدام لخفض الانبعاثات الملوثة

أخبار اليابان

قالت وزارة النقل اليابانية، الجمعة إنها تهدف إلى استبدال 10% من وقود الطائرات الذي تستخدمه شركات الطيران المحلية بوقود طيران مستدام بحلول عام 2030.

هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها الوزارة هدفًا خاصًا بستخدام الوقود المستدام، بما في ذلك الوقود المستخرج من النباتات. من المتوقع أن يساعد الوقود المستدام في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كشفت الوزارة عن الهدف في اجتماع لمناقشة سبل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من رحلات الطائرات.

تهدف الوزارة إلى تعزيز جهود إزالة الكربون المتعلق باستخدام الطائرات، والذي يتم انتقاده أحيانًا على أنه ”عار الطيران“ بسبب المستويات العالية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات مقارنة بالقطارات ووسائل النقل الأخرى، بحسب مصادر مطلعة على الموقف.

كمية وقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه في جميع أنحاء العالم أقل من 1% من إجمالي الطلب على وقود الطائرات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)