اليابان تطور لقاحًا للتخلص من الخلايا المسببة للشيخوخة

أخبار اليابان

قال فريق ياباني إنه طور لقاحًا لإزالة خلايا ”الزومبي“ التي تتراكم مع تقدم العمر وتتلف الخلايا المجاورة، مما يتسبب في أمراض مرتبطة بالشيخوخة بما في ذلك تصلب الشرايين.

أكد الفريق، بما في ذلك الأستاذ بجامعة جونتيندو تورو مينامينو، أن الفئران التي تم تناول اللقاح أظهرت انخفاضًا في خلايا الزومبي، أو الخلايا الشائخة في المصطلح الطبي، وفي المناطق المتضررة من تصلب الشرايين.

وقال مينامينو ”يمكننا أن نتوقع أن (اللقاح) سيطبق على علاج تصلب الشرايين والسكري والأمراض الأخرى المرتبطة بالشيخوخة“.

نُشرت نتائج بحث الفريق في النسخة الإلكترونية من مجلة Nature Aging يوم الجمعة.

تشير الخلايا الشائخة إلى تلك التي توقفت عن الانقسام لكنها لا تموت. إنها تدمر الخلايا السليمة المجاورة عن طريق إطلاق مواد كيميائية تسبب الالتهاب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية جيجي برس)