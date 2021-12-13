اليابان في طريقها لمقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيًا

أخبار اليابان

ذكرت مصادر حكومية يوم السبت أن الحكومة اليابانية لن ترسل أى من الوزراء لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستعقد في بكين

في غضون ذلك، تدرس الحكومة إرسال رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا. كما يجري النظر في إرسال مسؤولين آخرين.

تستعد اليابان للعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعلنت مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد 2022 بسبب مخاوف بشأن انتهاكات الصين المزعومة لحقوق الإنسان، وفقًا للمصادر.

وأضافت المصادر أن طوكيو تأمل في الوقت نفسه في إظهار الاهتمام ببكين قبل الذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل.

تخطط الحكومة لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بحلول نهاية العام بعد تأكيد رد فعل ألمانيا والدول الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)