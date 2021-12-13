اليابان تبدأ في تجربة استخدام الكتب المدرسية الرقمية العام القادم

أخبار اليابان

تخطط وزارة التعليم اليابانية لبدء اختبار استخدام الكتب المدرسية الرقمية في المرحلة الابتدائية والإعدادية على مستوى البلاد في السنة المالية 2022 اعتبارًا من أبريل/ نيسان المقبل.

تخطط الوزارة لتوفير كتب مدرسية رقمية باللغة الإنكليزية بشكل أساسي مجانًا لطلاب المدارس الابتدائية في الصفين الخامس والسادس وطلاب المرحلة الإعدادية.

المؤهلون للانضمام إلى التجربة هم المدارس الابتدائية والإعدادية الخاصة والعامة، وكذلك المدارس الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيحثل كل طالب على جهاز لوحي خاص به.

تهدف الوزارة إلى استكشاف طرق للاستفادة الكاملة من الشكل الرقمي من خلال التجربة.

في التجربة، سيتم إعطاء الطلاب كتبًا رقمية ورقية على حد سواء حتى تتمكن الوزارة من دراسة مميزات كل طريقة، وتأثيرات إدخال الكتب المدرسية الرقمية. تهدف الوزارة إلى التعريف الكامل باستخدام الكتب المدرسية الرقمية في السنة المالية 2024.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)