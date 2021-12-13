اليابان تمنح المراهقين والأطفال 100 ألف ين كجزء من حزمة تحفيز ضد كورونا

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الإثنين إن البلديات ستكون قادرة على تقديم إعانات بقيمة 100 ألف ين للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل في وقت مبكر من هذا العام.

الإعانات هي واحدة من إجراءات التحفيز الرئيسية المدرجة في الميزانية التكميلية البالغة 35989.5 مليار ين التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس النواب، ”حسب وضعها، ستمنح البلديات خيار تقديم 100 ألف ين نقدا دفعة واحدة في وقت مبكر من هذا العام“.

سعى كيشيدا للحصول على التأييد لخطة الحكومة لإصدار ما يصل إلى 22 تريليون ين في شكل سندات إضافية لتمويل الميزانية الإضافية.

قال كيشيدا إن السندات الإضافية ليست صغيرة الحجم لكنها ضرورية لاتخاذ خطوات للاستجابة لجائحة كورونا وتحفيز الانتعاش الاقتصادي. وقال ”نحن الآن في حالة طوارئ. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لحماية حياة الناس ومعيشتهم“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)