اليابان تبدأ في استخدام شهادات التطعيم الرقمية

أخبار اليابان

قالت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إنها ستبدأ إصدار شهادات التطعيم الرقمية ضد فيروس كورونا في 20 ديسمبر/ كانون الأول.

سيحتاج المستخدمون إلى تثبيت تطبيق خاص على هواتفهم الذكية حتى يتمكنوا من الحصول على شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال التحقق من هويتهم باستخدام My Number وبطاقات التعريف الضريبية.

سيتم استخدام الشهادات الرقمية بشكل أساسي لإجراءات السفر في الداخل والخارج.

قال مسؤولون إنه من خلال تشجيع استخدام شهادات التطعيم المكتوبة والرقمية، تهدف الحكومة إلى تقليل التأثير على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لاحتمال عودة انتشار فيروس كورونا.

في غضون ذلك، علم أن هناك معلومات غير صحيحة في بعض السجلات المخزنة في نظام سجل التطعيمات الحكومي. طلبت الحكومة من البلديات إصلاح المشاكل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)