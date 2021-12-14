اكتشاف 4 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون في اليابان

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية، يوم الإثنين، إنه تم تأكيد إصابة أربعة أشخاص بمتحور أوميكرون بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس في فحوصات الحجر الصحي بالمطار في اليابان.

وقالت الوزارة إن الأشخاص الأربعة يعالجون في مؤسسات طبية وأماكن أخرى.

وصل العدد التراكمي لحالات متحور كورونا المبلغ عنها حتى الآن في البلاد إلى 17 حالة.

وبحسب الوزارة، وصل الأشخاص الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والأربعينيات من العمر، إلى اليابان في الفترة بداية من 6 ديسمبر/ كانون الأول.

جاءت نتيجة اختبار رجل في الأربعينيات من عمره وصل من نيجيريا في 6 ديسمبر/ كانون الأول سلبية في المطار في البداية، لكن تبين أنه مصاب بالفيروس يوم الخميس أثناء الحجر الصحي. كشف التحليل الجيني عن إصابة الرجل بمتحور أوميكرون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)