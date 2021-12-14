مدينة يابانية توافق على مشروع قانون يمنح حق التصويت للرعايا الأجانب

أخبار اليابان

وافقت لجنة من مجلس مدينة موساشينو في طوكيو يوم الاثنين على مشروع قانون يهدف إلى السماح للأجانب بالتصويت في الاستفتاءات المحلية.

وافقت لجنة الشؤون العامة بالمجلس على الاقتراح الذى قدمته حكومة المدينة باغلبية الأصوات.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع إنه من المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القانون في اجتماع مكتمل للجمعية يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.

إذا تم تمرير القانون، فسيكون هو الثالث من نوعه في اليابان، بعد قوانين مماثلة تم إصدارها في زوشي بمحافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، وتويوناكا في محافظة أوساكا بغرب اليابان، وفقًا لما ذكرته حكومة موساشينو.

في التصويت يوم الاثنين، تمت الموافقة على مشروع المرسوم في نهاية المطاف بقرار من رئيس اللجنة بعد تعادل الأصوات بين ستة من أعضاء اللجنة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)