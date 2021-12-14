رئيس الوزراء الياباني الأسبق ينتقد الضغط العسكري الصيني على تايوان مرة أخرى

أخبار اليابان

انتقد رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يوم الثلاثاء الصين مرة أخرى بسبب الضغط العسكري الذي تمارسه ضد تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

قال آبي في محاضرة بالفيديو في منتدى دولي عقدته في تايبيه مؤسسات فكرية من اليابان وتايوان والولايات المتحدة ”إن القيام بمغامرة عسكرية من قبل اقتصاد ضخم مثل الصين، يمكن أن يكون انتحارًا على أقل تقدير“.

وشدد آبي على الحاجة إلى إخبار بكين بقوة بأنه لا ينبغي لها مواصلة التوسع الإقليمي، مضيفًا أن على الصين الامتناع عن استفزاز جيرانها ومحاصرتهم.

من خلال هذه التصريحات، حذر رئيس الوزراء الأسبق على ما يبدو من تكثيف الأنشطة العسكرية للصين بالقرب من تايوان، وجزر سينكاكو في محافظة أوكيناوا، جنوب اليابان، وبحر الصين الجنوبي. تطالب الصين بجزر سينكاكو وتسميها دياويو.

كما دعا آبي إلى التضامن بين المعسكر الديمقراطي المكون من اليابان وتايوان والولايات المتحدة ودول أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)