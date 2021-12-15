اليابان توافق على منح المراهقين والأطفال 100 ألف ين نقدًا لمواجهة تداعيات كورونا

أخبار اليابان

أصدرت الحكومة اليابانية إرشادات للبلديات يوم الثلاثاء تنص على أنها تسمح بتوزيع 100 ألف ين كحوافز للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل نقدًا، بدلاً من أن تكون في شكل نقود وقسائم، دون شروط أو قيد.

ودعت الحكومة في السابق إلى تسليم 50 ألف ين نقدًا و 50 ألف ين في شكل قسائم لتوزيع الحوافز. يأتي هذا التغيير وسط دعوات من بعض البلديات الراغبة في توزيع المخصصات دفعة واحدة بنهاية العام الجاري.

وقالت الحكومة في توجيهاتها إنها تحترم قرارات البلديات ولن تفحص خطط التوزيع الخاصة بها تحت أي شروط جديدة.

أثناء مطالبة البلديات بالنظر في توزيع قسائم بقيمة 50 ألف ين من حيث المبدأ، سمحت المبادئ التوجيهية لهم بدفع الحوافز نقدًا، اعتمادًا على وضعهم.

أتاحت المبادئ التوجيهية ثلاثة خيارات. إنهم يقدمون 50 ألف ين نقدًا ثم 50 ألف ين في شكل قسائم، أويدفعون الجزأين الأول والثاني نقدًا، أو يوزعون 100 ألف ين نقدًا دفعة واحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)