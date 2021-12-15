اليابان تعاني من تخمة المعروض من الحليب

أخبار اليابان

تتزايد المخاوف في اليابان من احتمال التخلص من كميات كبيرة من الحليب خلال نهاية العام وفترة عطلة رأس السنة الجديدة بسبب زيادة العرض المؤقتة.

عززت صناعة الألبان اليابانية قدرتها الإنتاجية منذ النقص في الزبدة الذي ضرب البلاد حوالي عام 2014، بينما شهدت زيادة كمية الحليب هذا الصيف حيث وفر الطقس البارد بيئة جيدة لنمو أبقار الألبان.

تدعو المجموعات الصناعية الآن الناس إلى استهلاك الحليب ومنتجات الألبان الأخرى هذا الشتاء حيث سينخفض الطلب على الحليب لاستخدامه في الوجبات المدرسية خلال العطلة الشتوية.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2006 التي تتخلص فيها اليابان من كميات كبيرة من الحليب.

وقال وزير الزراعة غنجيرو كانيكو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ”هناك قلق من أن التوازن بين العرض والطلب سيتم تخفيفه أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى إنتاج الحليب الذي لا يمكن استهلاكه“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)