اليابان توافق على استخدام لقاح موديرنا للجرعات المعززة

أخبار اليابان

وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة يوم الأربعاء على استخدام لقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا الأمريكية الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية في الجرعات المعززة الثالثة في اليابان.

ستتوفر الجرعات الثالثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. ستكون كمية اللقاح نصف جرعة الجرعة الأولى والثانية.

ومن المقرر أن توافق الوزارة على اللقاح لاستخدامه في الجرعات التعزيزية بموجب إجراءات المسار السريع في وقت مبكر من يوم الخميس.

بالنسبة للجرعات المعززة، تسمح اليابان بالتلقيح المتبادل بلقاح مختلف عن اللقاح المستخدم لأول جرعتين.

تخطط الحكومة للمضي قدمًا في إدارة الجرعات الثالثة قدر الإمكان بغض النظر عن الفاصل الزمني المطلوب وهو ثمانية أشهر من الجرعة الثانية من حيث المبدأ، باستخدام لقاح موديرنا مع لقاح شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل في اليابان للجرعات المعززة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)