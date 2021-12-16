اليابان تعلن عن 15 حالة جديدة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء، إنه تم اكتشاف متحور أوميكرون لدى 15 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد وصولهم إلى اليابان.

تم تأكيد جميع الحالات الـ 15 أثناء عمليات الفحص وقت الدخول أو أثناء إقامتهم في مرافق الحجر الصحي.

وبذلك ارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة بمتحور أوميكرون المبلغ عنها في اليابان إلى 32 حالة.

وفقا للوزارة، دخل الأشخاص الخمسة عشر، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينات والسبعينيات من العمر، اليابان في الفترة ما بين 7 ديسمبر/ كانون الأول والأحد. هم معزولون حاليا في المؤسسات الطبية أو في أي مكان آخر.

ومن بين هؤلاء، دخلت امرأة في الخمسينيات من عمرها اليابان من الإمارات العربية المتحدة على متن نفس رحلة رجل زار كينيا مؤخرًا واكتشفت إصابتها بفيروس كورونا يوم الإثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)