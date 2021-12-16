عرض فيديو احتجاز امرأة سريلانكية توفيت في إحدى منشآت الهجرة اليابانية في البرلمان

أخبار اليابان

اتفقت معسكرا الحكم والمعارضة في اليابان يوم الأربعاء على الكشف في البرلمان عن لقطات كاميرا مراقبة لامرأة سريلانكية توفيت في مارس/ آذار من هذا العام أثناء احتجازها في منشأة للهجرة في وسط اليابان.

تم التوصل إلى الاتفاق بين قادة الجانبين في لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب.

لقطات الفيديو هي للسيدة ويشما ساندامالي، التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا آنذاك، في أحد مقرات خدمات الهجرة الإقليمية في محافظة ناغويا.

سيتم إصدار 6 ساعات و 26 دقيقة من اللقطات لمديري اللجان وأعضاء اللجان الذين يرغبون في مشاهدة الفيديو في مكان مغلق في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

بعد ذلك، سيقوم المديرون باستجواب المسؤولين الحكوميين الذين يتعاملون مع الأمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)