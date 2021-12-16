وزارة الصحة اليابانية تناقش قريبا استخدام عقار ”ميرك“ لعلاج كورونا

أخبار اليابان

ستعقد لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية اجتماعًا في 24 ديسمبر/ كانون الأول لتقرير ما إذا كانت ستوافق على على استخدام عقار ”مولنوبيرافير“ ، وهو عقار عن يؤخذ عن طريق الفم لفيروس كورونا طورته شركة ميرك الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة.

في حالة الموافقة عليه، سيكون مولنوبيرافير أول عقار جديد لفيروس كورونا يتم تناوله عن طريق الفم يتم استخدامه عمليًا في اليابان. من المتوقع أن يسهل الدواء سهل التناول علاج مرضى فيروس كورونا.

مولنوبيرافير هو دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم مصمم لمنع عمل إنزيم ضروري لانتشار الفيروس. في التجارب السريرية، قلل العقار خطر الاستشفاء والموت بحوالي 30% لمرضى مصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من أعراض معتدلة ومتوسطة.

تهدف الحكومة اليابانية إلى وضع عقار كورونا الفموي في الاستخدام العملي بحلول نهاية العام.

تمت الموافقة على استخدام مولنوبيرافير في بريطانيا الشهر الماضي لأول مرة في العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)