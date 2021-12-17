ميزانية الدفاع اليابانية تسجل رقما قياسيا قدره 5.4 تريليون ين في السنة المالية 2022

أخبار اليابان

قال مسؤولون يوم الخميس إن الحكومة اليابانية تدرس إدراج رقم قياسي بلغ 5.4 تريليون ين في نفقات الدفاع في ميزانيتها للعام المالي 2022، والتي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

من المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي للسنة الثامنة على التوالي بموجب ميزانية أولية. تشمل الميزانية الأولية للعام المالي 2021 مبلغ 5342.2 مليار ين للنفقات الدفاعية.

في إطار الميزانية التكميلية للعام المالي 2021، والتي هي الآن قيد المناقشة في البرلمان، تخصص الحكومة 773.8 مليار ين للإنفاق الدفاعي.

تخطط الحكومة لزيادة إنفاقها الدفاعي لمواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية، اللتين تعملان على بناء قدراتهما العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعو الولايات المتحدة حلفاءها، بما في ذلك اليابان إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)