اليابان تعتمد لقاح موديرنا للجرعات المعززة

أخبار اليابان

وافقت وزارة الصحة اليابانية رسميًا يوم الخميس على استخدام لقاح فيروس كورونا الجديد التابع لشركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية للجرعات الثالثة المعززة في اليابان.

سيتم إعطاء جرعات معززة من لقاح موديرنا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، بناءً على موافقة الوزارة السريعة للاستخدام في حالات الطوارئ. ستكون كمية اللقاح المحقونة نصف جرعة الجرعتين السابقتين.

وجاءت الموافقة بعد يوم من إقرار لجنة فرعية من مجلس استشاري للوزارة خطة الوزارة للموافقة على لقاح موديرنا لاستخدامه في الجرعات الثالثة.

أصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح بعد اللقاح الذي صنعته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر ، والذي يمكن استخدامه في اللقاحات الثالثة في اليابان.

قررت لجنة فرعية مختلفة تابعة للوزارة، الخميس، تقديم جرعات معززة من لقاح موديرنا مجانًا من خلال تغطية تكاليف التطعيم بتمويل عام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)