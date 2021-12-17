اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون بخلاف الوافدين في اليابان

أخبار اليابان

أعلنت وزارة الصحة يوم الخميس عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في اليابان بخلاف تلك الموجودة بين الوافدين الجدد من الخارج.

تم اكتشاف المتحور لدى موظفة في محطة الحجر الصحي بمطار كانساي الدولي في محافظة أوساكا، غرب اليابان.

كانت الموظفة في الثلاثينيات من عمرها تعمل في منشأة إقامة حاملي فيروس كورونا، حيث أقام ثلاثة أشخاص مصابين بالمتحور، وفقًا للوزارة.

وقالت الوزارة ”يشتبه بشدة في وجود عدوى داخل المنشأة“ مضيفة أن الموظفة ليس لديها تاريخ حديث في السفر إلى الخارج.

كانت تعاني من الإسهال في 8 ديسمبر/ كانون الأول لكنها واصلت العمل لأن الأعراض كانت خفيفة. وأجرت اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يوم الاثنين بعد ظهور أعراض مثل السعال والتعب أثناء العمل في اليوم السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)