اليابان: يجب الاستعداد لإيقاف متحور ”أوميكرون“ من الانتشار في البلاد

أخبار اليابان

قالت لجنة خبراء استشارية بوزارة الصحة، الخميس، إن اليابان يجب أن تكون مستعدة لانتقال المجتمع لمتغير أوميكرون لفيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس اللجنة تاكاغي واكيتا، المدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية، في اجتماع للجنة: ”من الضروري إجراء الاستعدادات للانتشار المتوقع لمتحور أوميكرون في البلاد“

أفاد خبراء بمن فيهم الأستاذ بجامعة كيوتو هيروشي نيشيمورا عن معدل العدوى المتوقع للمتحور أوميكرون، واستشهدوا ببيانات من الدنمارك تشير إلى أن رقم التكاثر الفعال، أو عدد الأشخاص المصابين بواسطة ناقل واحد، لمتحور أوميكرون هو 3.97 ضعف متحور دلتا.

قال واكيتا: ”تظهر البيانات أن عدوى متحور أوميكرون تنتشر بسرعة عالية“. ”من الضروري مناقشة مقدار الضغط الذي يمكن أن يسببه على المنظومة الطبية في اليابان“.

فيما يتعلق بالوضع العام لفيروس كورونا في البلاد، قالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة ”هو الأدنى منذ صيف العام الماضي بينما هو في اتجاه تصاعدي مؤخرًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)