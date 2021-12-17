مصرع 27 شخصًا في حريق بمبنى في محافظة أوساكا اليابانية

أخبار اليابان

لقي 27 شخصاً مصرعهم في حريق اندلع صباح الجمعة في مبنى بمدينة أوساكا في غرب اليابان، وفقًا لإدارة الإطفاء بالمدينة.

ونقل 23 منهم الى المستشفى. وأصيب شخص آخر في الحريق.

تحقق إدارة شرطة محافظة أوساكا فى سبب الحريق للاشتباه فى وقوع حريق عمد.

تلقت السلطات المحلية العديد من التقارير عن حريق في الطابق الرابع من المبنى المكون من ثمانية طوابق في حي كيتا بالمدينة في حوالي الساعة 10:20 صباحًا (1:20 صباحًا بتوقيت غرينتش).

تم اخماد الحريق تقريبا فى حوالى 30 دقيقة بعد احتراق مساحة حوالى 20 مترا مربعا، وفقا لما ذكرته ادارة الاطفاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)