تأكيد إصابتين جديدتين بمتحور أوميكرون في طوكيو

أخبار اليابان

قالت حكومة مدينة طوكيو، الجمعة، إنه تم تأكيد إصابة شخصين بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا الجديد.

ومن بين هؤلاء رجلاً كان على اتصال وثيق بامرأة في العشرينات من عمرها كانت نتيجة اختبارها إيجابية بالفعل. وحضر الرجل مباراة كرة القدم في نصف نهائي كأس الإمبراطور في استاد تودوروكي لألعاب القوى في كاواساكي بمحافظة كاناغاوا جنوب طوكيو يوم الأحد كمتفرج.

تقوم حكومة العاصمة وغيرها حاليًا باختبار المتفرجين الذين جلسوا حول الرجل في المباراة.

قالت حكومة طوكيو إن الشخصين المصابين بأوميكرون تم إدخالهما بالفعل إلى المستشفى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)