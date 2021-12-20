وفاة الممثلة اليابانية الشابة ساياكا كاندا إثر سقوطها من غرفتها في فندق

أخبار اليابان

توفيت الممثلة والمغنية اليابانية ساياكا كاندا عن عمر يناهز 35 عامًا بعد سقوطها على ما يبدو من طابق أعلى بمبنى فندق في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وفقًا لوكالة الإدارة التابعة لها ومصادر أخرى.

تم العثور عليها ملقاة وهي تنزف في الفندق حوالي الساعة 12:55 مساءً. يوم السبت (3:55 صباحا بتوقيت غرينتش) وتأكدت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

تدرس إدارة شرطة محافظة هوكايدو إمكانية إقدامها على الانتحار.

دخلت كاندا، ابنة الممثل ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا، في المجال الفني في عام 2001. اشتهرت بأداء صوت آنا في النسخة اليابانية المدبلجة من فيلم الرسوم المتحركة ديزني ”فروزن“.

يوم السبت، كان من المقرر أن تؤدي كاندا الدور الرئيسي في مسرحية موسيقية في سابورو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)