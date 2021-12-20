التعرف على المشتبه به فى حريق أوساكا

أخبار اليابان

تعرفت الشرطة اليابانية يوم الأحد على رجل يبلغ من العمر 61 عامًا باعتباره المشتبه به الرئيسي في حريق بمستشفى للأمراض النفسية في مبنى من ثمانية طوابق حيث حوصر مريض، مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا في محافظة أوساكا بغرب اليابان.

ويُزعم أن المريض، موريو تانيموتو، الذي لم تُعرف مهنته، أحضر كيسًا ورقيًا يحتوي على سائل إلى العيادة وأضرم فيها النيران.

تم اكتشاف ولاعة في موقع الحريق، ربما استخدمها تانيموتو لإشعال النار في السائل.

وقالت مصادر استقصائية إنه استخدم دراجته للذهاب إلى العيادة من منزله في حي نيشيودوغاوا بالمدينة وحمل معه عبوتين يعتقد أنهما رشاشات للغاز المسيل للدموع مع الحقيبة الورقية.

وتقول مصادر إن الرجل في حالة حرجة ويخضع للعلاج في المستشفى.

وكان حريق صغير قد اندلع قبل الواقعة بنحو 30 دقيقة في منزل الرجل على بعد نحو ثلاثة كيلومترات. وتشتبه الشرطة في أن ذلك أيضا كان نتيجة إضرام النار عمدا.

وقالت إدارة شرطة محافظة أوساكا إنها كشفت عن اسم المشتبه به على الرغم من أنها لم تصدر حتى الآن مذكرة اعتقال بتهمة القتل العمد ضد الرجل لأن العائلات الثكلى كانت ترغب في تحديد هوية المشتبه به.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)