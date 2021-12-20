فحص 30 ألف مبنى في كل أنحاء اليابان بعد حريق أوساكا

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طلبت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية يوم الأحد من مقرات الإطفاء في جميع أنحاء البلاد إجراء عمليات تفتيش طارئة للسلامة على حوالي 30 ألف مبنى على مستوى البلاد بثلاثة طوابق أو أكثر بعد الحريق المتعمد الذي وقع في أوساكا يوم الجمعة ونتج عنه مصرع 24 شخصًا.

من خلال عمليات التفتيش في الموقع، سيتحقق مسؤولو الإطفاء من تأمين طرق الإخلاء وإجراء فحوصات أخرى للسلامة. في حالة وجود عوائق على السلالم التي يجب استخدامها للإخلاء في أوقات الطوارئ، سيُطلب من مشغلي المبنى إزالتها على الفور.

اندلع حريق الجمعة في عيادة بالطابق الرابع من مبنى أوساكا. اندلع الحريق بالقرب من السلم الذي كان جزءًا من طريق إخلاء المبنى. سرعان ما ملأ الدخان والهواء الساخن العيادة ووحال دون هروب الضحايا.

تخطط الوكالة لتشكيل لجنة من الخبراء لمناقشة تدابير السلامة ذات الصلة.

قال وزير الشؤون الداخلية والاتصالات ياسوشي كانيكو إن العديد من الضحايا لقوا حتفهم بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الدرج الوحيد لمبنى أوساكا وخسروا طريقهم للخروج. وقال إن الوزارة ستشكل لجنة خبراء لمناقشة الإجراءات الأمنية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)