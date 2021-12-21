اليابان تطلق شهادة تطعيم رقمية ضد كورونا

أخبار اليابان

أطلقت الحكومة اليابانية يوم الاثنين تطبيقًا للهواتف الذكية للحصول على الشهادات الرقمية للقاحات كورونا

يتيح التطبيق للمستخدمين إثبات تاريخ التطعيمات بسهولة لدخول المطاعم في اليابان والخارج، وكذلك لإجراءات الهجرة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي ”سيتمكن الناس من الحصول على شهادات التطعيم في بضع دقائق فقط، مما يعزز الراحة“. تم اصدار حوالى 250 الف شهادة رقمية حتى الساعة 2:30 بعد الظهر. (5:30 صباحًا بتوقيت غرينتش).

ويقوم المستخدمون بمسح ضوئي لبطاقة رقم تعريف وطني باستخدام أجهزة هواتفهم الذكية، ثم يعرض التطبيق حالة التطعيم الخاصة بهم.، يمكن للمستخدمين الحصول على الشهادة بالاسم وتاريخ الميلاد وتواريخ التطعيم ونوع اللقاح.

من خلال إدخال بيانات جواز السفر، يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على شهادة لاستخدامها في البلدان الأجنبية. يمكن إظهار الشهادات حتى بدون اتصال الهاتف الذكي الإنترنت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)