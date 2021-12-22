اكتشاف 186 حالة إصابة بفيروس كورونا في قاعدة أمريكية في أوكيناوا

أخبار اليابان

قالت حكومة محافظة أوكيناوا يوم الاثنين إن 186 شخصًا في معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في المحافظة الواقعة أقصى جنوب اليابان أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.

تم اختبار مواطن ياباني يعمل في القاعدة العسكرية حديثًا حيث وجد أنه مصابا بمتحور أوميكرون في نفس اليوم. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات ”أوميكرون“ المرتبطة بالقاعدة إلى أربعة.

وقال ديني تاماكي محافظ أوكيناوا في مؤتمر صحفي ”أخشى أن يتفشى متحورأوميكرون في القاعدة“.

في طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري إن الحكومة اليابانية دعت الجيش الأمريكي إلى تقييد الحركة داخل وخارج القاعدة ومعاقبة المخالفين، إن وجدوا.

وقال أيضا إن القوات الأمريكية ”تأخذ الأمر على محمل الجد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)