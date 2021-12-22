تحقيقات: المشتبه به في حريق أوساكا كان لديه اهتمام قوي بحوادث الحرق العمد

أخبار اليابان

تم العثور على صحف تحتوي على تقرير عن هجوم يوليو / تموز 2019 المميت بإضرام النار على استوديو تابع لشركة كيوتو للأنيمي، في منزل يُعتقد أنه للمشتبه به في هجوم يوم الجمعة المتعمد على مبنى في مدينة أوساكا بغرب اليابان، وفقا لمصادر استقصائية.

تعتقد إدارة شرطة محافظة أوساكا أن المشتبه به، موريو تانيموتو ، 61 عامًا، كان لديه اهتمام قوي للغاية بحوادث الحرق العمد مثل الهجوم على استوديو شركة إنتاج الأنيمي، المعروفة باسم كيواني، والذي خلف 36 قتيلاً. وكشفت شهادات حينذاك أن الرجل اقتحم المبنى وسكب البنزين قبل إضرام النار فيه وهو يصرخ ”ستموتون“. وكان الاستوديو يضم العديد من الموظفين الشباب وخصوصا نساء. وتشتبه الشرطة أيضًا في أن تانيموتو، ربما قام بتقليد فكرة استخدام البنزين من الهجوم على استوديو كيواني في مدينة كيوتو، غرب اليابان أيضًا.

أعلنت شرطة أوساكا يوم الثلاثاء أنه تم التأكد من وفاة امرأة في العشرينات من عمرها، حيث ارتفع عدد القتلى في حريق المبنى في أوساكا إلى 25 شخصًا. وتأكدت وفاة 24 من الضحايا بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون. أصيب تانيموتو فى الحريق ومازال فى حالة حرجة.

ويوم الجمعة، اندلع حريق في الطابق الرابع الذي يضم عيادة تقدم خدمات الطب النفسي والعام من مبنى تجاري في وسط أوساكا، كبرى مدن غرب اليابان، مؤلف من ثمانية طوابق وقد تمكن عناصر الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده بعد نصف ساعة تقريبا.

وشاهد بعض المرضى رجلا يضع كيسا ورقيا فيه سائل قابل للاشتعال بجوار مدفأة، ثم ركله لإشعاله، وفق التقارير.

قبل حوالي 30 دقيقة من الحريق، اندلع حريق طفيف في المنزل المكون من ثلاثة طوابق في حي نيشيودوغاوا بالمدينة، حيث يعتقد أن تانيموتو أحد المرضى في العيادة كان يعيش وفقًا للمصادر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)