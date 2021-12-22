الحكومة اليابانية: إذا وقع زلزال ضخم قبالة شمال اليابان يمكن أن يتسبب في مقتل 199 ألف شخص

أخبار اليابان

قالت لجنة حكومية يابانية، الثلاثاء، إن زلزالا قوته 9 درجات على مقياس ريختر قبالة شمال اليابان قد يتسبب في وفاة ما يصل إلى 199 ألف شخص في البلاد، حيث ستضرب مناطق واسعة بأمواج مد مدمرة.

دعا المجلس المركزي لإدارة الكوارث إلى اتخاذ تدابير إضافية للوقاية من الكوارث، قائلاً إنه يمكن خفض عدد الوفيات إلى حوالي 30 ألفًا من خلال الإخلاء المبكر وبناء مباني الإجلاء من التسونامي.

في أحدث تقديراتها لأضرار الزلزال، توقعت مجموعة العمل التابعة للمجلس أن 9 محافظات في شمال إلى شرق اليابان، تواجه معظمها المحيط الهادئ - هوكايدو، أوموري، إيواتي، مياغي، أكيتا، ياماغاتا، فوكوشيما، إيباراكي، وتشيبا - تستتعرض لأضرار كبيرة إذا حدث مثل هذا الزلزال البحري الضخم في خندق اليابان أو خندق تشيشيما، المعروف أيضًا باسم خندق كوريل، في المحيط الهادئ.

ويقدر التقرير أيضا أن عدد القتلى قد يصل إلى 199 ألف شخص وأن 220 ألف منزل ومبنى ستدمر بالكامل.

وأوردت اللجنة أيضا تقديراتها لتأثير زلزال ضخم بقوة 9.3 درجة على مقياس ريختر على امتداد خندق تشيشيما. وقالت إن أمواج تسونامي يزيد ارتفاعها عن 20 مترا قد تجتاح الأجزاء الشرقية لهوكايدو، وقد تتسبب في مقتل ما يصل إلى 100 ألف شخص وتدمير ما يصل إلى 84 ألف مبنى، ويتسبب في أضرار اقتصادية تقدر بنحو 31.3 تريليون ين، بما في ذلك الأضرار التي ستلحق بمرافق البنية التحتية.

قام المجلس بحساب التقديرات في ظل ظروف مختلفة، مثل الموسم والوقت ويوم وقوع الزلزال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)