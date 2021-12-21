اليابان تعدم 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام

أخبار اليابان

قالت وزارة العدل اليابانية، الثلاثاء، إن ثلاثة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، بينهم رجل يبلغ من العمر 65 عامًا قتل 7 أشخاص في كاكوغاوا بمحافظة هيوغو الغربية، أُعدموا في نفس اليوم.

وكانت عمليات الإعدام هي الأولى في البلاد منذ ديسمبر / كانون الأول 2019، كما أنها الأولى تحت إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، الذي تولى منصبه في أوائل أكتوبر / تشرين الأول من هذا العام.

كان السجينان اللذان أُعدما بخلاف ياسوتاكا فوجيشيرو البالغ من العمر 65 عامًا هما تومواكي تاكانيزاوا، 54 عامًا، وميتسونوري أونوغاوا، 44 عامًا، اللذان تآمرا لقتل اثنين من العاملين في صالة ألعاب ”باتشينكو“ في محافظة غونما بشرق اليابان.

في مؤتمره الصحفي الافتتاحي في أكتوبر/ تشرين الأول قال وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا: ”أعتقد أن عقوبة الإعدام لا مفر منها للأشخاص الذين يرتكبون جرائم يعتقد غالبية الشعب أنها خبيثة وفظيعة للغاية“، في إشارة إلى دعمه للحفاظ على نظام العقوبة في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الأإنكليزية، جيجي برس)