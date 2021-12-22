اليابان ستعزل الأشخاص المخالطين لحالات الإصابة بمتحور أوميكرون لمدة 14 يومًا

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، الثلاثاء، إن اليابان ستطلب من الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بحالات الإصابة بljp,v أوميكرون لفيروس كورونا عزلهم في مرافق الإقامة لمدة 14 يومًا.

وأشار كيشيدا أيضًا إلى أن الحكومة ستبقي في الوقت الحالي على حظرها الحالي لدخول الأجانب، كإجراء وقائي ضد متحور أوميكرون، بينما تراقب عن كثب حالة العدوى في نهاية العام وفترة رأس السنة الجديدة.

كان رئيس الوزراء يتحدث في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء جلسة برلمانية استثنائية خلال اليوم.

وفيما يتعلق بالاتفاق الأساسي بين الحكومة وشركة فايزر بشأن تزويد اليابان بمليوني جرعة من الدواء الفموي الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية لمرضى كورونا، قال كيشيدا إن الحكومة تهدف إلى توزيعها على المؤسسات الطبية ”في أوائل العام المقبل“.

بعد إقرار الميزانية التكميلية للمالية العامة 2021 للحكومة يوم الاثنين، قال إن إدارته ستدخل الآن مرحلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية ”للخروج بعهد جديد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)